“To muito feliz”, diz Carmen em seu aniversário de 100 anos

Deurico/Capital News Carmen escolheu todos os detalhes da festa

Há 15 anos vivendo no Asilo São João Bosco, Carminha comemorou nesta última terça-feira (04) o seu centésimo aniversário. Ao lado dos amigos e de alguns familiares, ela celebrou a vida em bom estilo, com direito, inclusive, a som ao vivo. O tema de boteco foi só um complemento da sua trajetória. Enérgica e boêmia, nunca precisou esconder que aproveitou muito bem a vida na cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro - pela qual ainda é apaixonada.

Sua música preferida, “Aquele abraço” - de Gilberto Gil, foi uma das escolhidas para o repertório da festa. Além da decoração bastante temática, com garrafas e caixas de cerveja, o aniversário também teve direito a caldos, salgadinhos, refrigerante, bolo e até a uma apresentação de samba de gafieira. Tudo escolhido por ela, do jeitinho que planejou a comemoração do seu centenário. Os convidados eram da casa. Mais de 60 idosos cantaram o parabéns. Cercada pelos amigos, familiares, funcionários, colaboradores e voluntários do asilo, a centenária foi pontual: “muito feliz, ‘tô’ muito feliz”.

Deurico/Capital News Sobrinha faz questão de estar ao lado da tia todos os finais de semana

Carmen Clotildes Pereira de Sousa nasceu na cidade de Salvador/BH, em 04 de junho de 1919. Poucos contam sua história, mas todos sabem dela como uma mulher que vive todas as suas vontades. Para a sobrinha Fátima Sousa, Carminha é tudo. Ela se emociona ao falar da tia. “É uma pessoa maravilhosa, sempre foi! Minha amiga, confidente. A gente conversava muito. Sempre foi minha amiga de tudo”, disse à equipe do Capital News.

Deurico/Capital News Luis Fernando fala da avó com muito carinho

Luis Fernando, sobrinho-neto de Carminha, recorda da época de criança. “Eu gosto muito da presença dela, tudo que ela ensinou, tudo que ela passou pra gente, o companheirismo. Sempre ela que me ajudava a fazer tarefa, brincava com a gente igual criança”, contou. O xodó de Carminha faz questão de corresponder. “Hoje que ela está impossibilitada, a gente tem que retribuir. Então, eu faço questão de vir, de acompanhar até os últimos dias dela”.

Nem tudo são flores. Nos três últimos anos, ela quase partiu. Em 2016, foi diagnosticada com câncer de mama, e precisou fazer a retirada dos seios. Por estar com uma idade avançada e sem resistência, não foi submetida às sessões de quimioterapia, mas tem reagido bem. No final do ano passado, veio o segundo susto. Carmen teve pneumonia e precisou ser internada. A melhora veio logo, mas em fevereiro de 2019, a doença voltou. Para o desespero da família, Carmen ainda tinha uma saúde debilitada, e precisou passar 25 dias no hospital; tempo suficiente para sua recuperação.

Deurico/Capital News Sobrinhos de Carmen serão companheiros até o fim da trajetória

Mas os dias de Carminha são sempre assim, tem hora está quieta e depois fica animada. Ela dança, canta, brinca; tudo dentro de suas condições. Fernando ainda reforça que todo dia é uma surpresa. “Às vezes está na cadeira de rodas, às vezes está deitada. Já teve dia que eu cheguei aqui e ela estava tentando andar”, à maneira Carmen Clotildes de viver: feliz, sorridente e encantadora.

Os cuidados que recebe no Asilo são o combustível para esses 15 anos bem tratados. O carinho de todos que trabalham no local é indispensável para a leveza que Carminha ainda carrega no semblante. Além da alimentação balanceada, horário de banho e troca, ela também tem direito a acompanhamento clínico especializado de fonoaudiologia, fisioterapia; e horário de lazer. É o lugar onde Carminha vive com tranquilidade cada dia de uma vez.