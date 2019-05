Temperaturas voltam a subir

As temperaturas só voltam a subir no domingo (26), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a minima em Campo Grande será de 13ºC e a máxima 29ºC. A umidade relativa do ar varia de 36% até 70%.

Coxim tem mínima de 16ºC e máxima 31ºC. Em Corumbá, mínima de 15ºC e máxima de 30ºC . Ponta Porã registra mínima de 12ºC graus e máxima de 23ºC. Não há possibilidade de chuva nesses municipios.