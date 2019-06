Temperatura volta a subir na capital

O dia amanheceu com temperatura de 15ºC em Campo Grande, mas a previsão para esta sexta-feira (07) é de céu claro com névoa seca. Os termômetros voltam a subir na capital, e a máxima deve chegar 28ºC, com vento fraco ou moderado. A umidade relativa do ar varia de 30% a 70%. Em Mato Grosso do Sul, a mínima será de 12ºC e a máxima de 31ºC.

A previsão para o Centro-Oeste é de céu parcialmente nublado a nublado no Mato Grosso, com possibilidade de chuva no oeste do estado. Demais áreas, claro a parcialmente nublado. Névoa seca no mato Grosso do Sul. Mínima é de 10ºC e máxima de 36ºC.

Tempo instável no Norte. Previsão é de céu encoberto a nublado com pancadas de chuva e trovoadas em Roraima, Amapá e Amazonas. Parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas no sudoeste e norte do Pará e possíveis chuvas isoladas no norte de Rondônia. Demais áreas, céu parcialmente nublado. Mínima é de 14ºC e máxima de 36ºC.

Na região Nordeste, o tempo também deve ficar instável. Céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva na Bahia e Sergipe. Chuvas isoladas do leste de Alagoas ao Rio Grande do Norte e no litoral do Ceará e do Piauí. Demais áreas, parcialmente nublado. Mínima é de 12ºC e máxima de 37ºC.

Tempo frio no Sul. A sexta-feira será de céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas no sul do Rio Grande do Sul. Demais áreas da região, nublado a parcialmente nublado. Mínima é de 7ºC e máxima de 26ºC.

Baixa temperatura para o Sudeste. A previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com nevoeiro ou névoa úmida ao amanhecer na Zona da Mata e nordeste de Minas Gerais. Parcialmente nublado a claro com névoa úmida no litoral de São Paulo, no Rio de Janeiro e Espírito Santo. Névoa seca no interior de São Paulo e nas demais áreas de Minas Gerais. Possibilidade de geada na região serrana de São Paulo. Mínima é de 3ºC e máxima de 32ºC.

*As previsões são do Instituto de Meteorologia (Inmet)