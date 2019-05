SP e MS fecham parceria para economia e desenvolvimento

Divulgação/Chico Ribeiro Reunião aconteceu terça-feira (28)

“A integração dos modais rodoviário, ferroviário e da hidrovia Parana/Tietê, a integração das nossas forças da Segurança Pública e parceria na área da Biotecnologia e segmentos produtivos, são temas comuns que devem avançar com a nossa parceria”, explicou o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) na manhã desta terça-feira (28) em reunião com o governador de São Paulo João Doria (PSDB), no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo,.

A visita ao governador paulista também contou com a presença dos secretários Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica) e Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).

MS e SP fecharam parceria para fortalecer os modais da logística e transporte. A visita de Azambuja apenas efetivou o que á está em prática entre os Estados. Doria completou a fala de Reinaldo relatando que sempre que for possível vai atuar em parceria com Mato Grosso do Sul. “Já existe entre os dois estados a cooperação em diversos setores. O que alinhamos novamente é a continuidade dessa parceria que traz benefício em escala, vantagem e eficiência para Mato Grosso do Sul e São Paulo”, completou João.