Site da Agepen busca redução de ligações

Divulgação/Agepen Mudança é para descongestionar telefone

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) disponibilizou no site orientações para familiares de preso no Mato Grosso do Sul. No site estará disponivel o botão “Informações a Familiares e Visitantes”, com explicações como: quem pode visitar; emissão do cartão do visitante; dias e horários de visitas, o que pode ser levado etc, além de requerimentos para downloads, que são exigidos para a solicitação do cartão do visitante.

"A iniciativa busca proporcionar mais transparência aos serviços ofertados, bem como o uso da tecnologia para o aperfeiçoamento dos atendimentos", conforme a assessoria. A facilidade no acesso a informação é proposta para que também reduza o volume de ligações nestes locais.

O novo espaço do site também traz orientações sobre “Auxílio Reclusão: O que é e quem tem direito” e o passo a passo para solicitar o Atestado de Permanência Carcerária (APC) ou Declaração de Cárcere.

Outras opções - No site da Agepen também está disponível o campo Mapa Prisional, com dados referentes à população carcerária, como números gerais, faixa etária, tipos de crimes, monitoramento virtual, entre outros.

No portal, é possível ainda acessar legislações alusivas ao sistema penitenciário de Mato Grosso do Sul, informações institucionais em geral, endereços e demais contatos das unidades da Agepen etc.