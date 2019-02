Sistema de serviços relacionados à veículos está fora do ar no Detran-MS

Governo de MS Departamento divulga nota orientando usuários a não procurarem as unidades nesta quarta-feira (20).

Nesta quarta-feira (20), o sistema de serviços relacionados a veículos em Mato Grosso do Sul continua fora do ar. Com isso o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), divulgou nota informando aos usuários para não procurarem as unidades sobre assuntos referentes aos seus veículos, pois não há previsão de retorno do sistema.

De acordo com a nota divulgada pelo Departamento, a Superintendência de Gestão da Informação está investigando as causas da falha.

Confira a nota na íntegra:

Detran-MS informa

Continua fora do ar o sistema de serviços relacionados a veículos em Mato Grosso do Sul. Segundo informações preliminares, a SGI (Superintendência de Gestão da Informação) está investigando as causas da falha. Por enquanto, o usuário não deve procurar agências do Departamento para resolver assuntos relacionados a veículos pois não há previsão de retorno. De acordo com a Diretoria de Tecnologia de Informação do Detran-MS, os serviços de habilitação seguem sem alteração.