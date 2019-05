Anderson Ramos/Capital News Sinpol-MS irá realizar paralisação no dia 31 de Maio

Durante entrevista ao Capital News, o presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul (Sinpol-MS), Giancarlo Côrrea Miranda, disse que após a manifestação realizada nesta terça-feira (21), a categoria segue em busca de uma agenda com o governador do Estado, Reinaldo Azambuja, para tentar solucionar as questões referentes ao salário e abono do servidores.

De acordo com Giancarlo Côrrea Miranda, presidente do Sinpol-MS, “ Não conseguimos agendar um encontro com o governador Reinaldo Azambuja e também não obtivemos resposta referente as questões apresentadas ontem, na Assembleia. Com isso, caso não tenhamos uma solução até o final do mês, está marcado um manifesto no centro da Cidade, em frente a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário - Centro, localizada na Rua Padre João Crippa”, conclui.