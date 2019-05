Simpósio Brasileiro de Solos Arenosos destaca Ações do Governo de MS

Divulgação/Assessoria Com o tema no Painel “Transformações socioeconômicas e ambientais pela intensificação da produção agropecuária em solos arenosos”

O Simpósio Brasileiro de Solos Arenosos (SBSA), que acontece até o dia 10 de maio, na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), de Campo Grande, com o tema no Painel “Transformações socioeconômicas e ambientais pela intensificação da produção agropecuária em solos arenosos”, contou com a presença do superintendente da Semagro, Rogério Beretta, o qual falou das políticas e ações do Governo do Estado que buscam o desenvolvimento da produção agropecuária, com mínimos riscos. Durante sua fala, Bretta apresentou números que dão conta que Mato Grosso do Sul que tem 20 milhões de hectares de pastagem, teve uma significativa e recente conversão de áreas para agricultura.

Bretta também destacou o crescimento dos espaços de eucalipto que já somam hoje 1,1 milhão de hectares, áreas destinadas ao plantio da cana de açúcar, que hoje está em torno de 830 mil hectares e especialmente este ano o Estado registrou o maior aumento de área plantada de soja em todo Brasil – 280 mil hectares a mais – chegando então a 2,9 milhões de hectares de soja plantadas na safra 2018/2019, com crescimento se dando basicamente em solos arenosos.

Para o superintendente a missão para o Governo do Estado, é conseguir implantar a terceira fase do zoneamento agroecológico obtendo o mapeamento da bacia do Rio Paraná. “O Zoneamento da Bacia do Rio Paraguai, que foi feito há algum tempo, foi revisado no segundo semestre de 2018”.