Showtec 2019 terá amostras de geração de negócios e difusão de tecnologias

Deurico/Arquivo Capital News Evento está marcado para os dias 16 a 18 de janeiro de 2019 na sede da Fundação MS em Maracaju

O evento anual de tecnologia agropecuária Showtec, apresenta produtos, serviços e tecnologias para o trabalho realizado no meio rural. A próxima edição da feira já está programada para acontecer na sede da Fundação MS, em Maracaju, entre os dias 16 e 18 de janeiro de 2019, e conta com mais de 100 expositores, mostras de ferramentas tecnológicas, maquinários agrícolas, painéis e espaços para realização de negócios.

Em 2019, com o tema “Gerando negócios, produzindo conhecimento”. O presidente da Fundação MS, Luciano Mendes, enfatiza, “Com as demandas, buscamos soluções para os problemas encontrados pelos produtores, por meio de nosso Conselho Técnico Científico. E com a difusão, devolvemos ao produtor a informação gerada pelo trabalho de pesquisa. O Showtec é uma dessas ferramentas de difusão de tecnologias”, diz.

O evento terá stands para que os participantes passam a conhecer o Guia Prático de Altas Produtividades, uma estação para apresentação prática de tecnologias, criada pela Fundação MS para levar ao público tecnologias de manejo de solo, proteção de plantas e fitotecnia, que influenciam as altas produtividades de soja e milho no Estado.

Acesso a informações sobre velocidade de plantio e sistemas de distribuição de sementes em soja e milho, influência do tamanho da semente no potencial produtivo da lavoura de soja, uso de reguladores de crescimento na cultura da soja, efeito da época de dessecação pré-colheita sobre o rendimento da lavoura, fitotoxidez de diferentes herbicidas, controle biológico de pragas na soja e no milho e momentos de aplicação de fungicidas em soja.

Outra novidade é a criação de uma trincheira com mais de 20 metros de comprimento, onde serão demonstrados aspectos físicos, químicos e biológicos do solo. Temas como o uso de drones no agronegócio, sucessão familiar e a gestão da propriedade rural serão discutidos. Haverá uma vitrine de tecnologias hortifruti, instalada pela Fundação MS em parceria com o Senar/MS para expor os materiais disponíveis no mercado que favoreçam a produção de hortaliças.

A Embrapa também traz assuntos pertinentes ao agro, entre eles: o manejo das pastagens na pecuária eficiente, previsão de geada para o milho safrinha 2019, aplicativo Guia Clima e escolha inteligente da forrageira a cultivar. Haverá, ainda, mostras permanentes de tecnologias, com temáticas voltadas para o manejo, controle biológico, monitoramento, ferramentas para gestão da pecuária, entre outros itens.

O evento é realizado pela Fundação MS e promovido pelo Sistema Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS), Sistema OCB/MS (Organização das Cooperativas Brasileiras) e Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul), contando com patrocínio do Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e Sicredi. O Showtec conta, ainda, com o apoio da Prefeitura Municipal de Maracaju, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Semagro, Fundems, Banco do Brasil, Federação Brasileira de Plantio Direto e Irrigação (Febrapdp) e Embrapa.