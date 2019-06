Senad participa da abertura da IV Semana Estadual sobre Drogas

Arquivo/Subcom/Portal do MS Secretário da Senad deverá ministrar palestra sobre o “Fundo Nacional sobre Drogas: Realidade e Perspectivas”.

Nesta segunda-feira (17), o Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas (Cead), realiza no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, a abertura da XXI Semana Nacional, IV Semana Estadual e II Semana Municipal sobre Drogas, com a presença do secretário Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), Luiz Roberto Beggiora, que logo depois da solenidade também deverá ministrar uma palestra sobre o tema “Fundo Nacional sobre Drogas: Realidade e Perspectivas”.

A tarde, serão promovidas três oficinas que discutiram assuntos como: “Mobilização, Integração e Participação”, “Práticas Educativas Multidisciplinares na UNEI-Pantanal” e o “Programa Mobilizador de Prevenção nas Escolas.

Na terça-feira, a programação acontece com a realização do 1º Fórum Estadual sobre as Práticas de Intervenção Preventiva às Drogas: Da Apreensão à Reclusão.

De acordo com a organização do evento, em 2019, a programação da semana traz temas que apontam a prevenção como a melhor estratégia de cuidados e proteção, as práticas de enfrentamento à dependência química em realidades com populações específicas.

Instituída anualmente no período de 19 a 26 de junho em todo território brasileiro, a Semana Nacional sobre Drogas completa sua 21º edição e tem como princípio mobilizar a sociedade, promovendo a valorização da vida, assim como reafirmando a responsabilidade compartilhada entre o governo e a sociedade civil na prevenção às drogas por meio de ações.

Confira a programação completa da Semana Estadual sobre Drogas

17/06 –8h

CERIMÔNIA DE ABERTURA XXI SEMANA NACIONAL, IV SEMANA ESTADUAL E II SEMANA MUNICIPAL SOBRE DROGAS

Apresentação Cultural

– Coral/SEMED

Composição Mesa

Diploma de Mérito Pela Valorização da Vida /CEAD

Profª. Alelis Isabel de Oliveira Gomes; 2. Barbara Cristina Fernandes Rodrigues; 3. Projeto de Enfrentamento à Dependência Química/AGEPEN.

9h30

Apresentação Cultural

– Grupo de Dança/Corumbá

CONFERÊNCIA: “FUNDO NACIONAL SOBRE DROGAS: REALIDADE E PERSPECTIVAS” –

LUIZ ROBERTO BEGGIORA – SECRETÁRIO NACIONAL /SENAD/FUNAD

14h – Oficinas

– “1ª Oficina sobre Mobilização, Integração e Participação” – COMAD/DOURADOS

– “Práticas Educativas Multidisciplinares na UNEI-Pantanal” – COMAD/CORUMBÁ/UFMS/IFMS

– “Programa Mobilizador de Prevenção nas Escolas” – COMPOD/CAARAPÓ

19/06 – 8h às 15h

“1ª Gincana Esportiva entre as Comunidades Terapêuticas”

FESMACT/CEAD/ACP/COMADCG/CRFMS/IMPACTO RADICAL

Local: Espaço de Formação e Clube de Campo da ACP

24/06 – 7h e 13h

Cidade dos Meninos – “13ª Roda de Conversação”

Palestra: “A Prevenção ainda é a melhor Estratégia”

Palestrante: Dr. Gustavo Adolpho Bianchi Ferraris – Delegado Denar/Conselheiro/CEAD/COMAD/CG

Mediadores: Salas de Aula/Conselheiros e Parceiros

25/06 – 8h

Escola Municipal Vanderlei Rosa de Oliveira

Palestra: “Conversando sobre Drogas na Escola”

Palestrante: Ubiratan Borges Daniel

SEDHAST

14h

UBSF VIDA NOVA

Palestra: Combate às Drogas: Fatores de Risco e Fatores de Proteção

Palestrante: Marli Mattos – FESMACT, Cons/CEAD

19h

Escola Municipal Osvaldo Cruz

Palestra: Fatores de Risco e Fatores de Proteção

Palestrante: Marcos Estevão dos Santos Moura /

Vice-Presidente/CEAD