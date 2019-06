Semed convoca candidatos homologados para cargo de Assistente de Tecnologia da REME

Tamanho do texto

Divulgação/PMCG Convocados têm até o dia 17 para realizar a entrega dos títulos

Nesta terça-feira (11), a Secretaria Municipal de Educação (Semed) publicou no Diário Oficial de Campo Grande, na página 1, a homologação da relação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado para seleção de Assistente de Tecnologia para atuar na Rede Municipal de Ensino (Reme).

Conforme o edital de n° 07/2019-02 para contratação temporária destes profissionais convoca os candidatos inscritos para proceder à entrega dos títulos na data do dia 17, das 07h30 às 10h30, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, na Rua Onicieto Severo Monteiro, n° 460, Vila Margarida.

O candidato deverá apresentar original e cópia de um documento oficial de identificação com foto e a documentação comprobatória da experiência profissional e da participação em eventos de qualificação na área de atuação, conforme estabelecido no edital publicado.

Aquele que realizou a inscrição, e o nome não consta na lista de publicação de candidatos inscritos, terá 2 (dois) dias úteis, a contar da data de publicação deste Edital, para apresentar o comprovante e solicitar a homologação da inscrição, bem como para retificação de dados incorretos ou, ainda, acréscimo de informação pessoal ou documental.

Outras informações referentes a convocação estão no edital de convocação dos candidatos homologados, o qual podem ser obtidas pelo endereço eletrônico do Diogrande (suplemento), através do link: http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande.