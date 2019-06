Semana Nacional dos Arquivos tem participação da SAD

Divulgação/Portal do MS Doralice Martins, Servidora da SAD e Coordenadora do Setor de Gestão Documental do Estado, palestrou no evento

A Semana Nacional dos Arquivos ocorrida na Capital, contou com a participação da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), com palestra conduzida pela servidora Doralice Martins, da Coordenadoria de Gestão Documental (CGD). O tema “Representação da Informação: do analógico ao digital”, apresentado por Doralice Martins destacou os desafios dos governos em instituir mecanismos de preservação documental, diante das constantes mudanças trazidas pela tecnologia.

De acordo com a Coordenadora da SAD, “Backup não é garantia de preservação, por isso voltamos nossas atenções à discussão de novas formas de preservação de documentos, afinal, a tecnologia avança rapidamente e os formatos de arquivo mudam na mesma velocidade”, aponta.

Ainda conforme Doralice Martins, cerca de 37 comissões foram constituídas para avaliar a massa documental produzida pela administração estadual, bem como efetivar as políticas na área.

Para o titular da SAD, Roberto Hashioka, “A SAD tem liderado uma série de iniciativas que visam a organização e o acesso a documentos importantes para a sociedade e para a administração pública, medidas estas que, melhoram a política de Gestão Documental e asseguram transparência nas ações governamentais”, destaca.

Mato Grosso do Sul é referência na área, além de atender as normas e diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Arquivos, o Estado também compartilha experiências bem-sucedidas com outros entes da federação através de formações e também por instituir comissões de avaliação documental em todas as unidades gestoras da administração pública estadual.

As ações são lideradas pela Coordenadoria de Gestão Documental, órgão vinculado à SAD, que tem a coordenação de Doralice Martins, historiadora com experiência de quatro décadas na área e responsável pela CGD desde 2011. Também integram a coordenadoria, os servidores Simery Jana, Lisandra Pagnoncelli, Philipi Tinelo e Geni Pasinotto.