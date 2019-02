SED abre inscrições para assistentes de atividades educacionais

Divulgação/GovernoMS Seleção visa a contratação de Técnicos de Suporte em Tecnologia nas escolas da Rede Estadual de Ensino

A Secretaria de Estado de Educação (SED) abriu, nesta segunda-feira (18), as inscrições para processo seletivo simplificado para contratação de assistentes de atividade educacional, para a função de Técnico de Suporte em Tecnologia (TST). Os interessados têm até amanhã, dia 20 de fevereiro, para fazer a inscrição.

Ao todo, foram disponibilizadas 367 vagas distribuídas em todos os municípios de Mato Grosso do Sul. O edital, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) de ontem, apresenta o quantitativo de vagas por município, a ficha de inscrição, o formulário de currículo e demais documentos e informações necessárias para a participação no processo seletivo.

O salário oferecido para as vagas é de R$ 1.323,89, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. Para participar do processo, os candidatos deverão apresentar as cópias e originais da documentação pessoal e de escolaridade, ficha de inscrição e formulário do currículo.

Os documentos exigidos deverão ser entregues das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, de 18 a 20 de fevereiro, nos locais especificados para cada município, conforme o edital.