Sargento da PM é homenageado na Casa de Leis

Izaias Medeiros / CMCG Fabio Krauss recebe a medalha Arlindo Andrade Gomes pelo trabalho de combate ao suicídio

Nesta quinta-feira (21), o 3° Sargento da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul Fabio Herivelto Krauss recebeu dos vereadores, a Medalha Arlindo Andrade Gomes. A proposta foi realizada pelo vereador Eduardo Romero, para a entrega da honraria, considerando a trajetória do sargento na PM e seu trabalho voluntário no combate ao suicídio.

Durante discurso, Fabio Herivelto Krauss, destacou a reviravolta em sua própria vida, segundo Ele, “Quero falar da importância dessa honraria na minha vida, fui traído pela minha mente, fiquei em depressão profunda e atentei contra minha vida. Essa doença traiçoeira atinge várias pessoas, sem idade ou classe social”, disse.

Ainda segundo Krauss, “Um dia fui ouvido, fui acolhido, mas procuro não deixar que as pessoas cheguem ao ponto que cheguei”, afirmou o sargento. Ele promove palestras motivacionais e contra o suicídio. “Acolho emprestando meus ouvidos. Ajudo a convencer que elas precisam de ajuda e busquem psicólogo ou psiquiatra”, afirma.

O vereador Eduardo Romero indicou entrega de honraria, por meio do Decreto Legislativo 2.341/18. Para o parlamentar, “Seu relato mostra o quanto homens e mulheres, no cargo ou funções que estiverem, estão fragilizados por coisas que não conseguimos mensurar ou imaginar. O depoimento mostra humanidade, por transformar algo complicado, pesado na sua vida, e criar uma ressignificação para transformar outras vidas”, conclui.