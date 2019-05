Sanesul transforma Casa do Pantanal

Edemir Rodrigues/Segov Espaço terá enfoque na preservação ambiental e exposições artísticas

A Casa do Pantanal servirá como um espaço multiuso, que poderá ser usado em diversos eventos. O termo de cessão foi assinado pelo governador do Estado, Reinaldo Azambuja, o presidente da Sanesul, Walter Carneiro Jr, e o titular da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro ), Jaime Verruck.

"A casa do Pantanal será entregue outubro de 2019, durante as comemorações da divisão do Estado e aniversário de 40 anos da Sanesul", contou Verruck. O projeto da Sanesul transforma a casa em um local que terá enfoque no meio ambiente, além de expor os trabalhos da empresa em relação à qualidade e monitoramento da água.

Com a expectativa de um novo ponto turístico, a Casa estará aberto para visitação ao público e, principalmente, estudantes. O valor que será usado para reforma não foi divulgado. A Casa do Pantanal foi construída em 2006. Na época foram investidos R$ 600 mil.