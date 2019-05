Sanesul irá realizar leilão de diversos itens em junho

Tamanho do texto

Divulgação/Sanesul Objetivo é renovar e modernizar a empresa.

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) irá realizar um leilão presencial e eletrônico de bens móveis, maquinários, veículos e sucatas no mês de junho.

O evento “é um procedimento padrão e rotineiro, cujo objetivo principal é renovar e modernizar a Empresa”, segundo a diretoria de Administração de Finanças da Sanesul.

O leilão eletrônico será realizado por meio do Portal da Leiloeira: www.reginaaudeleiloes.com.br, a partir da inserção no site.

Cerca de 47 veículos (caminhões/utilitários), retroescavadeiras e motocicleta, além de, sucatas de bombas e motores, cortadoras de piso, roçadeiras e compressor, estão na lista de materiais a serem leiloados.

Além destes, mobiliário como cadeiras, mesas e armários; estufas de laboratórios; aparelhos de ar condicionados, também estarão disponíveis.

Os interessados poderão vistoriar os bens, nos dias 10, 11, 12 e 17/06/2019, das 08h30min as 11h00min e das 14h00min às 16h00min. E dia 18/06/2016, das 08h30min às 11h00min, no pátio da Sanesul na Rua Estrela do Sul, 300 - Vilas Boas, Campo Grande – MS.

SERVIÇO:

Local do leilão presencial: Auditório da ABO - Associação Brasileira de Odontologia de Mato

Grosso do Sul.

Endereço: Rua da Liberdade n. 836 - Monte Líbano - Campo Grande/MS.

Data: 18 de junho de 2019

Horário: 13h30min serão leiloados 62 lotes.

Local do leilão eletrônico: Portal da Leiloeira: www.reginaaudeleiloes.com.br, a partir da inserção no site.