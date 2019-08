Samu reforça atendimento pré-hospitalar na Capital

Michel Faustino/PMCG Ação aconteceu na praça Ary Coelho

Nesta sexta-feira (16) o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) 192 recebeu quatro novas viaturas para renovar a frota. Com os novos veículos vão reforçar o atendimento pré-hospitalar. A entrega teve a presença do prefeito Marquinhos Trad durante ação em saúde promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), na praça Ary Coelho, em comemoração aos 120 anos de Campo Grande.



A doação dos quatro veículos tipo furgão Sprinter Mercedes Benz foi feita pelo Ministério da Saúde. O investimento é de aproximadamente R$ 690 mil. Segundo a assessoria durante o ato de entrega, Marquinhos lembrou que no início da gestão, em 2017, o SAMU estava operando apenas com quatro ambulâncias e hoje, graças ao empenho da administração, a realidade é diferente. “Quando assumimos o serviço tinha apenas quatro ambulâncias rodando e hoje estamos conseguindo manter toda a frota operacional. Isso é resultado do trabalho de toda a equipe e fruto de articulação junto ao Ministério da Saúde”, diz.



O SAMU 192 Campo Grande conta com 13 viaturas, sendo três avançadas e 10 básicas, além de duas motolâncias. Atualmente, três viaturas encontram-se baixadas devido a colisões e duas estão em manutenção. Portanto, o serviço dispõe de cinco viaturas básicas e três avançadas estão operacionais. Com o reforço das novas quatro viaturas, ao todo serão 12 viaturas rodando. De janeiro a julho deste ano, o SAMU 192 Campo Grande recebeu mais de 242 mil ligações e realizou cerca de 21 mil deslocamentos.