Repasse da Lei Kandir servirá para quitar dívidas com os municípios

Flavia Andrade Em evento da Sanesul, Reinaldo Azambuja afirmou aguardar autorização do repasse para quitar dívidas

O repasse de R$ 109,860 milhões, referente a Lei Kandir, foi aprovado na noite de terça-feira (11) pelo senado federal e agora segue para a Câmara dos Deputados. Caso aprovado, o Estado pode receber ainda este mês o valor de R$ 109,860 milhões, resultado do eficientes de participação do Estado definidos pelo Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária).

De acordo com o governador Reinaldo Azambuja, “ O cronograma da folha de pagamentos do governo do Estado está em dia, porém, ainda temos um déficit com alguns fornecedores, prestadores de serviço e transferências municipais. Então se o repasse for autorizado é obrigação do governo que o repasse aos estados aconteça. A gente passa esse fluxo nas transferências que nós não estamos conseguindo saldar, justamente pelo não cumprimento da união em transferir aos estados”, conclui.