Reinaldo Azambuja participa da abertura da 25ª Festa da Linguiça de Maracaju

Divulgação/Prefeitura de Maracaju Evento filantrópico faz parte do calendário oficial de eventos do Estado

Nesta sexta-feira (3), o governador do Estado participa da abertura da 25ª Festa da Linguiça de Maracaju, no Parque de Exposições Libório Ferreira de Souza.

A festa gastronômica e filantrópica faz parte do calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul, onde o Governo do Estado é um dos principais apoiadores.

Evento segue até o domingo (5), com shows das duplas sertanejas Maiara e Maraisa (principal atração), Lucca e Mateus e o DJ Ely Yabu, fenômeno da house music em todo o país.