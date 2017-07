Reinaldo Azambuja entrega escola em aldeia indígena situada em ilha no Pantanal

Divulgação/Assessoria Aldeia Uberaba, na região do Porto Índio, no extremo noroeste-sul do Estado

Os indígenas da Aldeia Uberaba, na região de Porto Índio, no extremo noroeste sul-mato-grossense, teve a visita do governador Reinaldo Azambuja, nesta terça-feira (18). A comitiva do Governo do Estado dirigiu-se a aldeia Uberaba, para inaugurar a reforma da Escola Estadual Indígena João Quirino de Carvalho – Toghopanãa.



Segundo Cacique Luiz Carlos Alvarenga, “Para comunidade, essa visita é de grande valor e a comunidade está muito feliz”, A aldeia liderada por Luiz está localizada na Ilha Ínsua, região territorial do município de Corumbá e a 36 horas de barco da área urbana da cidade – na divisa de Mato Grosso do Sul com Mato Grosso e fronteira com a Bolívia. 419 índios de 50 famílias vivem no local (Siasi/Sesai, 2014).



Durante visita ao povoado, Reinaldo pontuou, “Fico muito contente em fazer esse investimento, em poder melhorar e reformar essa escola e em poder dar mais dignidade e condições aos nossos profissionais e alunos”, afirmou.



Reforma e ampliação



As obras de construção de três salas de aula, dois alojamentos (masculino e feminino), banheiros e refeitórios; troca de cobertura, de esquadrias e pisos; reforma da cozinha e demais sanitários; e uma pintura geral de todas as paredes custaram R$ 947.659,60 aos cofres estaduais. Segundo Reinaldo, o Governo do Estado ainda investe em reformas e ampliação de outras unidades escolares indígenas, entre elas uma na Aldeia Kadiwéu, na região de Miranda.



“Essa reforma dentro da comunidade para nós é muita coisa. Através da escola, da educação, a comunidade pode desenvolver conhecimento, trabalho e outras coisas”, opinou o cacique Luiz.



Para o diretor da escola, Ademir Francisco de Souza Junior,“Agradeço o olhar atencioso do governador Reinaldo, que proporcionou a remodelação da nossa unidade escolar. Estamos tentando fazer o melhor trabalho possível para a comunidade visando uma educação de melhor qualidade para nossos alunos. Nosso governador investiu em educação, e isso é gratificante. Ele proporcionou novas ferramentas para o desenvolvimento humano dos nossos alunos”, enfatizou.



Durante a entrega da obra, o prefeito de Corumbá, Ruiter Cunha, “O Governo está levando suas ações para todos os cantos, principalmente àquelas pessoas que mais precisam”, disse.



O Governador Reinaldo Azambuja destacou a parceria com o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), vai construir um porto na Aldeia Uberaba. “Para dar melhores condições do ir e vir”, anunciou. Ele ainda falou de cooperação com o deputado estadual Paulo Corrêa para destinar emendas parlamentares para o povoado. “O governo está atento em todos os cantos do nosso estado. Queremos estar sempre presentes, mostrando que governo se preocupa com todos”, pontuou.



Comitiva



Também estiveram presentes na cerimônia de entrega da nova Escola Estadual Indígena João Quirino de Carvalho – Toghopanãa os secretários estaduais de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, e de Cultura e Cidadania, Athayde Nery; o secretário estadual adjunto da Educação, Josimário Derbli; a subsecretária estadual de Políticas Públicas Indígenas, Silvana Terena; o coordenador da Funai (Fundação Nacional do Índio) em Corumbá, Valmir Rocha; o diretor-presidente da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer do Estado), Marcelo Miranda; e o deputado estadual Paulo Corrêa.