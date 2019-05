Quinta-feira com tempo nublado e possibilidade de tempestade em todo o Estado

Nesta quinta-feira (23), a previsão do tempo é parcialmente nublado com névoas em grande parte do Estado, trazendo variação de clima. Várias regiões do estado devem registrar tempo nublado com chuvas isoladas.

INMET alerta 46 dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul para previsão de tempestade com chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 Km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Em Campo Grande o clima deve amanhecer nublado com chuvas isoladas. As temperaturas na capital ficam entre 19 e 32 graus.

Na região norte o dia deve ser tempo nublado, com possibilidades de chuva. Coxim tem mínima de 16 e máxima de 28 graus.

No oeste do estado o céu deve estar nublado com chuvas isoladas. Em Corumbá, mínima de 20 e máxima de 34 graus.

No sul do estado também nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas. Ponta Porã registra mínima de 16 graus e máxima de 28.

No leste do estado o tempo deve permanecer parcialmente nublado com névoa seca. Mínima de 16 e máxima de 33 graus em Três Lagoas.

As informações são do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).