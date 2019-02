Prouni encerra matrícula dos estudantes selecionados na primeira chamada

Tamanho do texto

Nesta quinta-feira (14), os estudantes selecionados na primeira chamada do Programa Universidade para Todos (ProUni) encerram as matrículas. O resultado da primeira convocação saiu no último dia 06.

Para realizar as matrículas, os estudantes devem comparecer às instituições com os documentos que comprovam as informações prestadas na ficha de inscrição. Os candidatos devem verificar os horários e o local de comparecimento para a aferição das informações. A lista da documentação necessária está disponível na internet.

Candidatos podem ter que realizar uma prova dependendo das normas da universidade escolhida para que sejam aprovados. Os candidatos devem verificar, no momento da inscrição, se haverá processo seletivo próprio. As instituições que optarem por processo próprio devem explicar o procedimento formalmente aos estudantes, no prazo máximo de 24 horas da divulgação dos resultados das chamadas.

O registro da aprovação ou reprovação dos candidatos no Sistema Informatizado do ProUni e a emissão dos respectivos termos de Concessão de Bolsa ou termos de Reprovação pelas instituições de ensino serão feitos entre os dias 6 e 18 de fevereiro para os selecionados na primeira chamada. Caso o estudante não compareça no prazo estipulado, ele será reprovado.

A segunda chamada será divulgada no dia 20 de fevereiro e aqueles que não foram selecionados na primeira chamada poderão ainda ser aprovados na segunda. Haverá ainda uma terceira chance. Quem não for escolhido pode integrar a lista de espera nos dias 7 e 8 de março.