Projeto em rotatória solucionou graves problemas

Edemir Rodrigues/ Divulgação Durante muito tempo o encontro das avenidas esteve entre os pontos mais críticos da cidade.

O encontro das avenidas Nelly Martins e Mato Grosso, durante muito tempo esteve entre os pontos mais críticos da cidade. Trajeto de acesso dos servidores da Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público Estadual, e Governo do Estado, no local muitos acidentes e engarrafamento quilométricos devido ao fluxo de carros. O problema afetava todos que passavam pelo local, ainda mais quem mora na região.

Em agosto de 2017, com a entrega do projeto inédito no Estado, que ampliou faixas de rolamento, instalou semáforos inteligentes, e atendeu a uma reivindicação dos moradores com a abertura de um acesso seguro, que facilitou a entrada de motoristas e pedestres.

Segundo assessoria, no início, a instalação de semáforos na rotatória, causou certo estranhamento na população. Porém, o projeto deu agilidade ao fluxo de veículos, e reduziu em 18,9% o índice de acidentes, que no comparativo geral entre 2016 e 2018, foi de 37 para 30, conforme dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). O paisagismo também foi um ponto classificado como positivo pelos moradores da região.

O repasse no valor de R$ 1,6 milhão, permitiu a execução do projeto pelo município. A melhoria da mobilidade urbana da região Central da Cidade, é fruto da parceria entre Governo do Estado e Prefeitura de Campo Grande. O projeto deu tão certo que foi replicado no cruzamento das avenidas Costa e Silva, com a Gury Marques e Interlagos, popularmente conhecida como rotatória da Coca-Cola.

Edemir Rodrigues/ Portal MS Rotatória Gury Marques passou pelo mesmo projeto da Avenida Mato Grosso

No passado, outras soluções foram cogitadas, sendo uma delas a instalação de viaduto que levaria no mínimo dois anos para ser finalizado, com custo 96% maior.