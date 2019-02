Projeto de Lei Anticrime será tema de Audiência Pública na OAB/MS nesta semana

Tamanho do texto

OAB/MS Audiência Pública será realizada no auditório da OAB/MS

Nesta quinta-feira (21), às 9h, acontece Audiência Pública no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), para debater o Projeto de lei Anticrime elaborado pelo Ministro Sergio Moro.

A ideia é discutir com a sociedade civil o projeto que tem como objetivo endurecer o combate à corrupção, crime organizado e crimes violentos. O texto prevê alterações em 14 leis, como o Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execução Penal, Lei de Crimes Hediondos e o Código Eleitoral.

Entre os debatedores estão o Presidente da Comissão de Advogados Criminalistas, Tiago Bunning; o Conselheiro Federal Luiz Rene do Amaral; o Desembargador Ruy Celso Barbosa Florence; o Juiz de Direito Olivar Coneglian; o Superintendente da Polícia Federal do MS, Cleo Mazzotti; o Defensor Público do Estado, Elias Cesar Kesroauni; o Delegado de Polícia Civil Roberto Gurgel; o Advogado e Conselheiro Nacional da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (ABRACRIM), Márcio Widal; e o Promotor de Justiça Lindomar Rodrigues.

Também foram convidados para os representantes do Ministério Público Federal.

A audiência pública é gratuita e acontece no auditório da OAB/MS nesta quinta-feira, às 9h, localizado na Avenida Mato Grosso, 4700, Carandá Bosque – Bloco A.