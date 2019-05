PRF Moon está com julgamento marcado pela 2ª vez

Foto: Deurico/Capital News Ricardo Hyun Su Moon, contribuiu com perícia durante reconstituição da morte do empresário Adriano

O policial rodoviário federal Ricardo Hyun Su Moon, teve seu julgamento marcado pela segunda vez no dia 30 maio. Julgamento está previsto para começar às 8 horas no plenário do júri. Anteriormente, no dia 11 de abril, o julgamento de Moon foi cancelado, pois um dos sete jurados precisou de atendimento médico. Ele é acusado de matar o empresário Adriano Corrêa, de 33 anos, em uma briga de trânsito na Av. Ernesto Geisel, em Campo Grande.

Julgamento será realizado pela juíza Denize de Barros Dódero, tendo em vista que o juiz titular da vara, Carlos Alberto Garcete de Almeida, está afastado até o mês de agosto para concluir seu pós-doutorado em Portugal. O juiz Carlos Garcete, proibiu o uso de uniformes dos policiais rodoviários federais, como também de camisetas, acessórios ou qualquer outro objeto que faça alusão ao julgamento, tanto pelos amigos e familiares da vítima quanto do réu. Manifestações de apoio ao acusado, ou às vítimas, somente serão permitidas fora do prédio do Fórum.