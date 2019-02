Previsão é de tempo chuvoso neste sábado em MS

Neste sábado (23), a previsão para Mato Grosso do Sul é de tempo instável, apesar do calor. Áreas de instabilidades poderão se formar ao longo do dia, deixando céu nublado com condição para pancadas de chuvas e trovoadas isoladas, em todas as regiões.

Campo Grande registra máxima de 32º e mínima de 23º. Na região leste, por sua vez, expectativa é de temperatura entre 22º e 33º em Três Lagoas. Em ambas as regiões, previsão é de céu encoberto com nuvens na parte da manhã, com chuvas e trovoadas isoladas durante a tarde e à noite.

Na região norte, em Coxim, temperaturas ficam entre 20º e 30º. Previsão é de céu claro a parcialmente nublado na parte da manhã, com névoa úmida, e chuvas e trovoadas isoladas no fim da tarde. No oeste do estado, em Corumbá, mínima de 25º e máxima de 34º. Também deve chover em algumas áreas isoladas mais para o final do dia.

Em Ponta Porã, região sul, a máxima esperada é de 30º, enquanto a mínima é de 20º. Há expectativas de chuva com trovoadas isoladas durante à tarde. O dia amanhece claro a parcialmente nublado, com aparecimento de névoa úmida no início do dia.

As informações são do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).