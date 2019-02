Previsão do tempo é de céu parcialmente nublado em todo o Estado

Tamanho do texto

A sexta-feira (22) tem previsão de tempo clara e parcialmente nublada em Mato Grosso do Sul, com temperatura mais amenas. Deve chover na maior parte do Estado, principalmente durante à tarde e à noite.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Campo Grande registra máxima de 32º e mínima de 21º. O dia amanhece nublado, mas devem ocorrer pancadas de chuva isoladas durante à tarde e à noite.

Na região norte, em Coxim, as temperaturas ficam entre 19 e 33 graus. Já no oeste do estado, em Corumbá, mínima de 23º e máxima de 36º.

Em Ponta Porã, região sul, a máxima esperada é de 33º, enquanto a mínima é de 19º. Por último, na região leste, expectativa é de temperatura entre 20º e 33º em Três Lagoas.