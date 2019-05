Pregão em torno de R$14 milhões em medicamento aconteceu nesta semana

Assessoria O investimento da administração feita em torno de 14 milhões em compra de medicamentos

Prefeitura de Três Lagoas realizou nesta quinta-feira (02), em seu prédio administrativo, Licitação de Medicamentos Pactuados que devera investir milhões na compra de medicamentos em prol da comunidade.



A licitação é pública e foi divulgada no Diário Oficial e no site do município convidando as empresas a participarem do ato.



Dezesseis empresas participaram do pregão para medicamentos pactuados estimado em R$ 7 milhões. Já a Licitação dos não compactuados será nesta sexta-feira (03) cujo valor estimado será de R$ 6 milhões, totalizando assim, R$ 14 milhões de investimento em medicamentos.