Prefeitura divulga novo endereço da SEDESC

Divulgação/PMCG Pasta deixa o espaço no prédio do Paço Municipal e começa a atender em novo endereço.

Nesta segunda-feira (10), a Sedesc (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia) começou a atender em novo endereço.

A pasta não faz mais parte do Paço Municipal, passando a atender na Rua Antônio Alves Arantes, nº 263 – Chácara Cachoeira.

A Sedesc atua em segmentos variados com todos eles colaborando sistematicamente para o fortalecimento do desenvolvimento integrado da economia do Município.

De acordo com a secretária adjunta Mara Bethania Gurgel, “A nova sede da Sedesc está bem localizada, oferecendo comodidade aos setores atendidos pela Secretaria”, aponta.

O horário de atendimento da Sedesc é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h00 e das 13h00 a 17h30.