Prefeitura divulga Abre e Fecha durante o feriado prolongado entre 13 e 16 de Junho

Nesta quinta-feira (13), por conta do feriado municipal do Padroeiro Santo Antônio, alguns órgãos municipais vinculados a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), estarão em ponto facultativo decretado para a sexta (14) e o fim de semana (sábado, 15, e domingo, 16), além das repartições administrativas da Sesau não terão expediente. Entretanto, diversos serviços vão funcionar em esquema de plantão nos próximos dias. Confira o que ABRE e FECHA na Rede Municipal de Saúde no feriado prolongado.

ABRE

UPA/CRS – atendimento 24h

Unidade de Pronto Atendimento e Centro Regional de Saúde prestam atendimento de urgência e emergência por demanda espontânea, o atendimento é realizado conforme a classificação de risco;

SAMU 192 – atendimento 24 horas

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

CAPS, Unidade de Acolhimento e Residência Terapêutica – atendimentos 24h

Centro de Apoio Psicossocial: Vila Almeida, Margarida, Aero Rancho, Infanto Juvenil, Álcool e Drogas.

Vacinação – de 13 a 16 de junho das 6h15 às 17h45 em esquema de plantão

CRS Nova Bahia, CRS Tiradentes, CRS Cophavilla e CRS Aero Rancho.

CCZ – de 13 a 16 de junho das 6h às 22h

Recebimento de animais com leishmaniose, vacinação antirrábica, coleta de sangue. Adoção: das 14h às 19h30.

URR (Unidade de Resposta Rápida) – plantão 24h

Atendimento aos profissionais de saúde da rede pública e particular para orientação, notificação, tratamento, exames e outras condutas referentes às doenças de notificação compulsória.

FECHA entre 13 e 16 de junho com retorno do atendimento na segunda-feira (17)

UBS/UBSF

Unidades Básicas de Saúde e de Saúde da Família oferece serviço ambulatorial de consultas, vacinação, curativos e outros procedimentos.

CEDIP/SAE/Hospital Dia

SAE (Serviço de Atendimento Especializado) – atendimento ambulatorial de consultas agendadas e acolhimento da equipe multiprofissional (psicólogo, assistente social e equipe de enfermagem).

CEDIP Hospital Dia (abre no sábado 15) – atendimentos de urgência em infectologia e atendimento a demanda espontânea mediante encaminhamento

SESAU – Sede Administrativa e repartições.