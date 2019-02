Prefeitura da capital convoca 60 aprovados em concurso para assistente educacional

A prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias de Gestão e Educação, publicou na edição desta segunda-feira (18) do Diogrande, a convocação de mais 60 candidatos aprovados em Processo Seletivo Simplificado para a função de Assistente Educacional Inclusivo, a comparecerem nesta terça-feira (19), às 14h, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, localizado na Semed, para orientação sobre a documentação a ser entregue no ato da contratação.

Foram convocados os candidatos do 415º ao 474º lugar. O edital deste processo seletivo prevê a contratação temporária, em caráter excepcional, por prazo determinado de doze meses de profissionais de nível médio, com formação específica no Curso de Magistério ou Normal Médio, para atuar na função de Assistente Educacional Inclusivo. O profissional atuará no atendimento dos alunos com deficiência, nas vagas oferecidas pela Reme. O salário oferecido para as 40 horas de carga horária semanal é de R$ 1.950,00.

Entre as atribuições do profissional, está oferecer apoio pedagógico e atuar no contexto da classe do ensino comum, promovendo o acesso dos alunos com deficiência ao conhecimento, conteúdos curriculares e em todas as atividades didático-pedagógicas escolares.

O Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho está localizado na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida. Os detalhes sobre a convocação dos profissionais podem ser conferidos na edição desta segunda-feira do Diogrande, na página nove.