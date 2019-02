Prefeitura abre inscrições para processo seletivo de tradutor e Intérprete de Libras

A Prefeitura de Campo Grande abriu processo seletivo simplificado de tradutor e intérprete de Libras (Língua Brasileiras de Sinais), para atuação nas escolas municipais e unidades de educação infantil. O edital com as regras do processo e ficha de inscrição estão disponíveis na edição desta quarta-feira (13), no Diário Oficial de Campo Grande, a partir da página 26.

De acordo com o edital, somente poderão se inscrever no processo seletivo os profissionais que não possuam vínculo efetivo com a Rede Municipal de Ensino (Reme). Entre as atribuições do profissional, estão viabilizar o acesso dos alunos com surdez aos conteúdos curriculares e disponibilizar recursos de acessibilidade ao público em eventos promovidos pela Secretaria de Educação.

Os candidatos devem possuir graduação na área da educação com licenciatura plena, possuir especialização lato sensu na área de educação especial, além de comprovar conhecimento na área de interpretação de Libras: seja por meio de exame de proficiência expedido pelo MEC, curso de graduação letras/libras ou conclusão em um dos módulos do curso de formação para tradutor e intérprete.

Para inscrever-se, o candidatos deverá acessar o site http://www.campogrande. ms.gov.br/semed imprimir e preencher a ficha de inscrição, que estará disponível no site até o dia 17 de fevereiro e entregá-la juntamente com os documentos exigidos em edital.

Os documentos deverão ser entregues das 8h às 10h e das 14h às 16h, dos dias 18 e 19 de fevereiro de 2019, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho da Semed, localizado na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida.