População corumbaense pode utilizar WhatsApp para solicitar melhorias aos vereadores

Divulgação/Ascom Decisão foi tomada pelo Presidente da Casa, buscando ampliar os serviços prestados à população.

Nesta semana, O Presidente da Casa, vereador Roberto Façanha reativou os serviços do Whatsapp para a Câmara Municipal poder atender melhor a população corumbaense.Os canal pode ser acessado através do número: (67) 99663-2019 (+55 67 9663 2019).

Presidente Roberto Façanha destacou a facilidade do uso do aplicativo e a importância da ferramenta para o cidadão corumbaense, que terá um telefone específico para um contato direto com o Poder Legislativo. Segundo Ele, “Pelo WhatsApp, o cidadão terá como fazer suas reivindicações, encaminhar sugestões, enfim, tudo que for relacionado aos serviços públicos”, afirma.

O aplicativo já está em funcionamento e conta com um servidor exclusivo para atender todos os tipos de demandas nas áreas de infraestrutura, saúde, meio ambiente, educação, habitação, segurança, enfim, tudo que estiver relacionado ao serviço público.

Além de mensagens de texto, os moradores de Corumbá poderão enviar imagens, vídeos e documentos em PDF, sobre o assunto em questão, o que permitirá agilizar o atendimento.