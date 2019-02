Polícia Militar implanta programa para combater violência doméstica

Divulgação/PM Somente nesta semana, foram realizadas dez visitas às vítimas e confeccionados os respectivos relatórios.

Com o objetivo de combater a violência doméstica e familiar contra a mulher, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul implantou, em novembro do ano passado, o Programa Mulher Segura (Promuse). A partir do dia 20 deste mês, o projeto chega à região do bairro Jardim Los Angeles, onde equipes realizam acompanhamento às vítimas e fiscalizam o cumprimento das medidas protetivas concedidas pelo Judiciário.

A iniciativa da Polícia Militar é uma ação ostensiva preventiva que faz constantes visitas às vítimas e aos núcleos familiares sob proteção das Medidas Protetivas de Urgência (MPU). Além disso, os policiais mantém contato com as mulheres que registraram boletins de ocorrência de natureza grave, a fim de garantir suas seguranças enquanto aguardam o deferimento da determinação judicial.

Divulgação/PMMS

Segundo a PM, somente nesta semana, foram realizadas dez visitas às vítimas e confeccionados os respectivos relatórios. Ainda conforme a guarnição, o programa, até o momento, tem sido bem-avaliado pelas mulheres atendidas, já que anteriormente ficavam desamparadas e em situação de vulnerabilidade, sendo alvos de constantes ameaças e agressões, tanto verbais quanto físicas.

De acordo com a Polícia Militar, também está em estudo a implementação de um aplicativo que permitirá maior agilidade aos atendimentos das Medidas Protetivas de Urgência para que os acompanhamentos continuem a ser desenvolvidos e aprimorados, permitindo que haja maiores garantias de integridade das vítimas para que estas possam realizar suas atividades cotidianas em um ambiente de tranquilidade.