Parque de pneus feito por presidiário

Divulgação/Assessoria Oito presidiários trabalham no projeto

Realizada desde 2017, a iniciativa “Arte com Pneus” já beneficiou 12 Escolas Municipais de Ensino Infantil (EMEIs), atendendo, aproximadamente, 5 mil crianças e na última terça-feira (21) a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) e a Fundação Municipal de Esportes de Campo Grande (Funesp) firmaram convênio para possibilitar que o projeto “Arte com Pneus” contemple também praças de Campo Grande.

Participam do projeto oito internos da Máxima, que atuam desde o corte à finalização das peças. Pelo trabalho recebem um dia de remição na pena a cada três de serviços prestados. De acordo com a assessoria, a Funesp, por meio do convênio, irá fornecer o material necessário para a confecção dos brinquedos, bem como ficará responsável pela montagem e manutenção das peças, além de todos os transportes necessários de materiais e brinquedos. Os brinquedos produzidos no presídio serão instalados no Parque do Sóter e em uma praça no bairro Carandá Bosque.

Divulgação/Assessoria Oito presidiários trabalham no projeto

O Arte com Pneus é realizado no Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho (Penitenciária de Segurança Máxima) e consiste no emprego da mão de obra de detentos na confecção de parque infantis a partir do aproveitamento de pneus em desuso. Além de contribuir com o meio ambiente e para a educação lúdica das crianças, também estimula o processo de ressocialização.