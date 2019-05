Parceria entre governo e prefeitura irá construir um novo ginásio em Maracaju

Tamanho do texto

Chico Ribeiro/Portal do MS O complexo será instalado no bairro Olídia Rocha, em um terreno doado pela prefeitura.

O município de Maracaju vai receber mais um ginásio poliesportivo, o segundo da cidade do Governo do Estado. Voltado para a prática de jogos e a realização de eventos, o complexo será instalado no bairro Olídia Rocha, em um terreno doado pela prefeitura.

A Câmara de Vereadores de Maracaju autorizou a doação da área para o Governo do Estado que licitará a obra do ginásio. Durante a abertura da 25ª Festa da Linguiça de Maracaju, o governador Reinaldo Azambuja recebeu o termo de doação do prefeito Maurílio Azambuja.

Para Reinaldo Azambuja, “Maracaju cresceu e vamos edificar um novo poliesportivo para a prática esportiva. O Louquinho (Ginásio de Esportes Municipal Newton Lemes Marcondes) está antigo e pequeno. Por isso vamos construir um novo ginásio, que é sonhado e aguardado há muitos anos”, disse o governador.

Em todo o Estado, o Governo investe cerca de R$ 6 milhões em obras de melhorias dessas estruturas.

Por meio de parceria entre Governo do Estado e prefeituras, as cidades de Angélica, Aquidauana, Aral Moreira, Campo Grande, Caracol, Corguinho, Ivinhema, Maracaju, Mundo Novo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo e Selvíria já tiveram garantidos recursos para as obras.