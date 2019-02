Oficina de culinária regional é promovida pela Uniderp

Divulgação Curso acontece no Clube Gourmet do Shopping Campo Grande

Os professores dos cursos de Gastronomia e de Nutrição da Uniderp estão realizando aulas inspiradas na culinária regional, no Clube Gourmet do Shopping Campo Grande, inaugurado na última quarta-feira.

Nesta quinta-feira (14), o professor e chef Marcus Vinicius Martins de Barros ensinou sua versão do tradicional macarrão pantaneiro, além de um raviolone com creme de queijo curado e pesto de barú, considerada a castanha do cerrado.

Já nesta sexta-feira (15) a oficina fica por conta da coordenadora do curso de Gastronomia, Isabela Vieira, ensinando como preparar uma cheesecake de rapadura, às 18h. O toque de identidade regional é a utilização da rapadura feita pela comunidade Quilombola de Furnas do Dionísio, de Campo Grande.

No sábado (16/02), às 16h, a proposta é preparar um prato sul-mato-grossense vegetariano. A professora do curso de Nutrição, Luiza Camargo Rodrigues Santos, ensinará como fazer um pão de mandioca com molho pesto de baru e suchá de erva mate com abacaxi. Às 20h, a chef Isabela Vieira apresenta o passo a passo do risoto de jacaré. Em todas, os participantes poderão degustar os pratos.

Para a próxima semana, a programação continua, no dia 23, às 18h, a professora do curso de Nutrição, Faena Moura, ensina as receitas nutritivas e saudáveis: smooth de leite de castanha de baru com banana e cookies de baru. Às 20h, é a vez da sommelier do curso de Gastronomia da Uniderp realizar um bate-papo e degustação de vinhos apropriados para o clima de Mato Grosso do Sul.

Para participar das oficinas, basta fazer a inscrição pelo aplicativo do Shopping Campo Grande, que pode ser baixado via Google Play ou Apple Store, pessoalmente no SAC (serviço de Atendimento ao Cliente), 1º piso, ao lado da Renner ou ainda via telefone pelos números (67) 3389-8008 ou (67) 98147-0370 (whatsapp). As oficinas serão realizadas no Clube Gourmet, na área de expansão, 2º piso do shopping, ao lado da loja Camicado.

Programação completa:

15/02 (sexta-feira)

18h - Cheesecake de rapadura artesanal de Furnas do Dionísio

Ministrante: coordenadora do curso de Gastronomia da Uniderp Isabela Vieira

16/02 (sábado)

16h - Aprenda a preparar um prato sul-mato-grossense vegetariano

Ministrante: professora do curso de Nutrição da Uniderp Luiza Camargo Rodrigues Santos

20h - Risoto de carne de jacaré

Ministrante: coordenadora do curso de Gastronomia da Uniderp Isabela Vieira

23/02 (sábado)

18h - Baru: a castanha do cerrado

Ministrante: professora do curso de Nutrição da Uniderp Faena Moura de Lima

20h - Vinhos para o clima de Mato Grosso do Sul

Ministrante: professora do curso de Gastronomia da Uniderp, Patrícia Lemos