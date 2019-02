“Ofendido” Guerreiro perde na Justiça processo contra vereador

Divulgação ..

Justiça não aceita o pedido de “Danos morais” apresentando pelo prefeito Ângelo Guerreiro contra o vereador Renée Venâncio e ainda terá que pagar as custas advocatícias e R$9 mil reais ao parlamentar.



A reclamação do prefeito foi por causa de uma postagem no facebook que na visão dele foi ofensiva, mas segundo o Juiz Anderson Royer não foi configurado Dano Moral e que não teria extrapolado a simples “manifestação de pensamento e expressão”.



O vereador e reconhecido como de oposição e traz assuntos e temas importantes, dentre estes situações de irregularidades como ele tratou na postagem do facebook falando sobre a suposta ‘’máfia do lixo’’, alem do compostamento do prefeito diante de importantes temas.