Obras no Parque do Sóter tem licitação aberta para contratar empresa responsável

Denilson Secreta/PMCG Prefeitura publicou edital no Diário Oficial de Campo Grande, nesta segunda-feira (10)

Nesta segunda-feira (10), a Prefeitura publicou licitação no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) para contratar a empresa que será responsável que irá realizar a execução do Parque Nascente do Sóter, localizado no bairro Mata do Jacinto.

Conforme edital, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) irá receber as propostas no dia 11 de julho, às 8h, na sala de reuniões da Diretoria-Geral de Compras de Licitação, no Paço Municipal.