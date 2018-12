OAB Nacional terá advogado de Mato Grosso do Sul na nova diretoria

OAB-MS Divulgação Ary Raghiant Neto, também representa a advocacia no Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

Ary Raghiant Neto, representará Mato Grosso do Sul na nova diretoria nacional, da Ordem dos Advogados do Brasil, no triênio 2019-2021. O futuro secretário-geral adjunto pela chapa “OAB Forte e Unida”, registrada ontem pelo candidato a presidência do Conselho Federal Felipe Santa Cruz, presidente licenciado da OAB-RJ.

Desde a emancipação de Mato Grosso do Sul há 40 anos, esta é a segunda vez que o Mato Grosso do Sul fará parte da direção nacional, espaço ocupado pelo ex-presidente Vladimir Rossi Lourenço por duas vezes.

Ary Raghiant Neto, também representa a advocacia no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com apoio dos 27 atuais presidentes estaduais e de 25 dos 27 eleitos, a chapa será eleita no dia 31 de janeiro às 19h em Brasília, por conselheiros federais de todo o Brasil eleito neste ano.

A futura diretoria conta ainda com Luiz Viana (BA) como vice-presidente, Beto Simonetti (AM)secretário-geral e José Augusto Noronha (PR) tesoureiro.