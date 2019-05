Núcleo de Saúde do Governo Estadual consegue 3 mil novas doses da vacina

Divulgação Foi o Núcleo Regional de Saúde do Governo que providenciou as novas doses que havia esgotado no sistema publico de Saúde da cidade

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio da Setor de Imunização, recebeu do Núcleo Regional de Saúde do Governo de Mato Grosso do Sul mais 3.110 doses da vacina contra a Influenza A em Três Lagoas.



Elas estarão à disposição nas Unidade de Saúde a partir das 13h de segunda-feira (20), nos postos de Saúde de Três Lagoas.



Conforme o setor, apenas crianças de seis meses a seis anos incompletos; gestantes em qualquer tempo de gravidez; idosos e idosas acima de 60 anos e as puérperas, que são as mulheres que deram à luz recentemente, ou seja, até 45 dias após o parto, terão direito a vacina. Com esse novo lote, será possível atingir 100% desses grupos prioritários.