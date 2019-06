MS tem nova queda de temperatura

Nesta terça-feira (04) Mato Grosso do Sul recebe uma nova onde de frente fria. De acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em Campo Grande, a mínima será de 15ºC e a máxima de 25ºC.

Na região norte o dia deve ser tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas períodos de parcialmente nublado. Chove forte em pontos isolados. Coxim tem mínima de 11°C e máxima de 24°C.

No oeste do estado o céu deve estar nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas períodos de parcialmente nublado. Chove forte em pontos isolados. Em Corumbá, mínima de 17° C e máxima de 31°C .

No sul do estado também nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas períodos de parcialmente nublado. Chove forte em pontos isolados. Ponta Porã registra mínima de 11°C e máxima de 31°C.

No leste do estado o tempo deve permanecer parcialmente nublado. Três Lagoas a mínima de 17°C e máxima de 27° C.