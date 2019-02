Morre aos 68 anos Dino Rocha, conhecido como o Rei do Chamamé

Tamanho do texto

Reprodução/ChamameMS Em mais de 40 anos de carreira, o músico foi responsável por grandes sucessos, como "Gaivota Pantaneira"

Morreu na noite deste domingo (17), aos 68 anos, o sanfoneiro Dino Rocha, conhecido como o Rei do Chamamé. Ele já estava internado há 27 dias no Hospital Regional de Campo Grande, por complicações do diabete.

O músico também enfrentava problemas respiratórios e pressão alta. Dino estava na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e morreu às 19h de ontem.

O velório começa ao meio-dia, no cemitério Memorial Park, no bairro Universitário. O sepultamento está previsto para às 9h.

Carreira

Autodidata, o acordeonista escreveu mais de 50 composições, tornando-se um dos maiores chamamezeiros da América do Sul. Um de seus maiores sucessos foi a música “Gaivota Pantaneira”, tema da novela Pantanal, exibida em 1990 pela TV Manchete. O artista possui 21 discos, que consolidaram sua carreira calcada em quatro décadas de música regional.

Ao longo de sua carreira, tocou ao lado de nomes consagrados da música popular brasileira, como o também sanfoneiro nordestino Dominguinhos e a dupla Xitãozinho e Chororó, e fez parte da história da música sul-mato-grossense, ao lado de grandes artistas, como Geraldo Espíndola, Paulo Simões e Almir Sater.