Modelo de Gestão Ambiental da Capital será utilizado pela Prefeitura de Florianópolis

Divulgação/PMCG Secretários trocaram experiências sobre os programas realizados no município.

Nesta terça-feira (07), o secretário municipal de Meio Ambiente, Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Florianópolis, Nelson Gomes Matos Júnior, visitou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), sendo recebido pelo secretário Luiz Eduardo Costa para trocar experiências e conhecer os programas de gestão ambiental de Campo Grande, para serem implantados na capital catarinense.

Entre os programas realizados pela Prefeitura de Campo Grande que chamaram a atenção do secretário e deverão ser levados para apresentação ao prefeito de Florianópolis estão: As Leis e Decretos vigentes na área de resíduos da Construção Civil, o Programa de Coletas Online utilizado pela Prefeitura no cadastramento e operacionalização do sistema para a emissão do Controle de Transporte de Resíduos por meio Eletrônico (E-CTR) e projetos de mobilidade urbana, são algumas das iniciativas que o secretário floripense pretende levar para gestão ambiental do município.

De acordo com Secretário municipal de Meio Ambiente, Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Florianópolis, Nelson Gomes Matos Júnior,“Isso é decorrente do recente encontro entre os secretários de meio ambiente de todas as capitais, onde trocamos experiências e cases de sucesso que são aplicados. Durante o evento em Florianópolis conversei com o secretário Luiz Eduardo, na qual ele relatou o panorama do trabalho executado na Semadur, motivo pelo qual vim conhecer e levar o modelo de gestão ambiental de Campo Grande para implantar em Floripa. Temos que copiar o que dá certo”, pontua.

Nelson Matos enfatizou ainda sobre a celeridade nos processos de aprovação urbanística e Licenciamento ambiental, bem como a política adotada no que diz respeito aos grandes geradores quanto à obrigatoriedade da apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS).

Os Secretários de Meio Ambiente de todo o país estiveram reunidos em Florianópolis no mês de abril, durante o XVI Encontro Nacional dos Secretários de Meio Ambiente das Capitais Brasileiras (CB27) para a apresentação de palestras e oficinas. O evento foi importante para a troca de experiências em busca de inovações e soluções locais pelo clima para as capitais brasileiras.

Durante o encontro, o secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Luís Eduardo Costa, apresentou a experiência relacionada à implantação do Controle de Transporte de Resíduos (CTR) em formato eletrônico pela Prefeitura.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Luís Eduardo Costa, declarou que, “Mostramos como foi realizado todo o trabalho de implantação do E-CTR, desde as reuniões realizadas com a classe empresarial, o trabalho de implantação do sistema e treinamento dos servidores até a capacitação dos empresários do ramo do transporte de resíduos”, afirma.

A implantação do sistema de controle de transporte de resíduos é uma ação conjunta que envolve também a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), a Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes) e a Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec). Com esse sistema será possível regularizar e controlar o transporte e a destinação dos resíduos da construção civil e resíduos volumosos.