Merendeiras da REME participam de concurso de receitas

Divulgação Finalistas têm aula especial com Chef de Cozinha

Buscando reconhecer o trabalho e estimular as merendeiras da Rede Municipal de Ensino, a Superintendência de Alimentação Escolar (Suale) promoveu um encontro especial entre as finalistas do concurso e o Chef Adriano José Silva dos Santos. Para que elas tivessem a oportunidade de conhecer dicas preciosas para uma apresentação impecável de pratos culinários. O encontro aconteceu na tarde desta segunda-feira (10).

O concurso acontece na próxima quarta-feira (12), na Cozinha Experimental da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

As cinco finalistas aprenderam técnicas de empratamento e apresentação dos pratos elaborados. A aula, marcada pela descontração, foi também, um momento de troca de experiências, onde as merendeiras puderam ficar em volta da bancada, questionando e conferindo o preparo dos pratos feitos pelo chef, que fez perguntas sobre a rotina das profissionais e como ocorre o preparo do cardápio e a manipulação dos alimentos. Enquanto passava as dicas, ele preparou um molho de carne moída como sugestão para os pratos servidos nas unidades escolares.

Para a merendeira Débora Ferreira Brites, da escola Nerone Maiolino,“É uma realização estar aqui. Aprender nunca é demais e gostaria de ver como é o preparo de pratos mais elaborados. Essa oportunidade é um reconhecimento do nosso trabalho”, afirma.

Sobre o concurso ela diz que não tinha expectativas, porém, os resultados foram além do que ela imaginava. “Me inscrevi para tentar, mas agora estou confiante”, disse a merendeira, que se classificou com uma receita de arroz em camadas temperado com açafrão ao molho de charque e legumes.

Já a merendeira Claudia Beatriz de Araújo Alarcon, do Ceinf Coração de Maria, “Tenho curiosidade de aprender coisas diferentes e formas de servir e preparar os alimentos. Gosto da cozinha gourmet tudo o que vi aqui hoje vai ajudar no meu aperfeiçoamento”, destaca.

O prato que a classificou foi um charuto de frango com cenoura.

As demais finalistas do concurso são as merendeiras Maria Olinda, do Ceinf Joana Mendes, que concorre com a Omelete Assada de Legumes, Glaucilene Aparecida, da escola João de Paula Ribeiro, que irá apresentar Bobó de Abóbora com Batata Doce e Frango e Fabíola Maria, da escola Nelson de Souza Pinheiro, que elaborou o Vatapá de Carne.

O chef Adriano, também é professor de História e já lecionou em diversas unidades da Reme. O amor pela culinária sempre caminhou junto com a arte de ensinar, por isso o chef ainda concilia as duas atividades.

De acordo com Adriano, “Sempre dei sugestões às merendeiras das escolas que passei e procurei deixar minha marca nessas cozinhas”, conta o chef que elogiou a iniciativa da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), em realizar o concurso de receitas. “Trazer as merendeiras para um espaço como esse abre um leque de possibilidades para elas. A escola só tem a ganhar e todo o contexto escolar cresce. É uma atitude inovadora”, conclui.