Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 37 milhões neste sábado

Anderson Ramos/Capital News No sorteio da última quarta-feira (9), o prêmio acumulou

A Mega-Sena pode pagar R$ 37 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 2.127, que ocorre neste sábado (23).

O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) em Jundiaí (interior de São Paulo).

No concurso da última quarta-feira (20), nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas.

Para fazer as apostas, é necessário ser maior de 18 anos. Os interessados podem fazer os jogos até as 18h (horário local) do dia do sorteio.

Uma aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50 e pode ser feita nas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país. Também é possível fazer as apostas pelo computador, tablet ou celular.