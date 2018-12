Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio de R$ 42 milhões

Marcelo Victor/Arquivo Capital News

A Mega-Sena pode pagar R$ 42 milhões a quem acertar sozinho as seis dezenas do concurso 2.107, que será sorteado neste sábado (15), às 20h, no Caminhão da Sorte estacionado na cidade de Criciúma, em Santa Catarina.

Segundo a Caixa, caso aplicado na poupança o valor do prêmio principal renderia quase R$ 156 mil por mês. O dinheiro também seria suficiente para adquirir 20 apartamentos, com carro na garagem.

A aposta mínima na Mega-Sena, com seis dezenas, custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país.

Timemania

Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.269 da Timemania. OS números sorteados na última quinta-feira (13), em São Paulo, foram os seguintes: 11, 18, 41, 44, 49, 77 e 80. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 15, é de R$ 5,8 milhões.