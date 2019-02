Mega-Sena acumula novamente e prêmio pode chegar a R$ 26 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.124 da Mega-Sena, sorteado hoje em São Paulo, com prêmio estimado em R$ 10 milhões.

Os números sorteados foram:

02 - 11 - 20 - 31 - 43 - 47

Ao todo, 41 apostas acertaram a quina, com prêmio de R$ 48.151,82 cada. Já 3.660 apostadores ganharam a quadra e vão receber R$ 770,57 cada um.

Com isso, o prêmio estimado pela Caixa para o próximo concurso da Mega, no sábado (16), é de R$ 26 milhões. As apostas da Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio. Para isso, é necessário ser maior de 18 anos.