Mato Grosso do Sul está em primeiro lugar quando o assunto é queimadas

Estado de Mato Grosso do Sul e Rondônia lideram o ranking de queimadas, com maior aumento dos registros neste ano, em comparação ao ano anterior (2018). Focos de queimadas já são três vezes maior de janeiro a agosto deste ano no Estado.

Dados detectados pelo satélite de referência AQUA_M-T, administrado pela Nasa, divulgados pelo Climatempo, dados apontam que, de 1º de janeiro até o dia 17 de agosto, foi observado um aumento de mais de 210% nos focos de queimada no Estado, com 3.251 focos registrados em 2019, ante 1.047 em 2018;

Dentro do Estado, o município de Corumbá lidera em relação as queimadas, aproximadamente 10 vezes mais focos neste ano. Em 2019 foram 1.731 focos em 2018 apenas 158.

As queimadas podem surgir espontaneamente por causa do calor e da ausência de chuvas, mas no Brasil ainda é uma prática utilizada para limpeza de terrenos para o preparo do plantio da próxima safra. Os sensores do satélite não permitem diferenciar qual a fonte dos focos de queimada.

Como prevenção, Campo Grande MS, criou a campanha Agosto Alaranjado que visa campanhas e ações de conscientização e combate aos incêndios urbanos e florestais.

Lei Municipal nº 5.864/17 de autoria do vereador Eduardo Romero (Rede).

Lei

De acordo com Artigo 18-A do Código de Polícia Administrativa do Município de Campo Grande Lei Municipal n. 2909, Parágrafo único “É vedado a utilização de queimadas para fins de limpeza de terrenos”. Portanto, quando verificada a ocorrência de queimada para este fim o proprietário do imóvel é então Autuado. Neste caso a multa varia entre 2.339,00 a 9.356,00. Para denunciar queimadas em terrenos a Prefeitura Municipal disponibiliza à população o Disque Denúncia 156.