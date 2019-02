Marquinhos Trad analisa possível troca de gestão da Sesau

DeuricoBrandão/CapitalNews Após diversas reclamações, prefeito não descarta a exoneração de titular e secretária adjunta.

Nesta segunda-feira (25), Marquinhos Trad (PSD) confirmou, durante entrevista concedida ao programa Tribuna Livre, da rádio 94.9 FM, que tem recebido diversas queixas com relação ao secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, e analisa a possibilidade de exonerar o titular da pasta e a secretária adjunta, Andressa de Lucca Bento.

Ainda durante a entrevista comentou sobre reclamações de alguns servidores que apontam o secretário, Marcelo Vilela, e a secretária adjunta de Saúde, Andressa de Lucca Bento, como muito técnicos e distantes. Para Marquinhos Trad, "Se não se adaptar agora vão sair".

O prefeito de Campo Grande tem realizado visitas surpresas a vários postos de saúde na Capital. O chefe do executivo ainda declara que “Os alvos não são apenas os titulares da pasta”.

De acordo com Marquinhos Trad, a cada 10 reclamações protocoladas junto a Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau), nove se referem ao tratamento dado por médicos e outros funcionários nos postos de saúde.

As visitas do chefe do Executivo começaram no dia 11 de fevereiro, quando o prefeito apareceu de surpresa no posto de saúde do Bairro Tiradentes, para fiscalizar o atendimento. Outra visita realizada por Marquinhos Trad aconteceu no dia 15, desta vez o prédio localizado no Jardim Leblon e no dia 19 no Centro Regional de Saúde (CRS) do bairro Tiradentes.

Em todas as ocasiões, Marquinhos Trad buscou ouvir a população e os servidores que atuam nas unidades de saúde do município, para diagnosticar e analisar o que precisa ser melhorado no atendimento, considerando o alto número de reclamações dos usuários.